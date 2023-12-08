После стрельбы в брянской школе возбуждено уголовное дело о халатности

Прокуратура Брянской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц гимназии № 5, где в четверг, 7 декабря, школьница открыла стрельбу по ученикам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных организациях.

«Установлено, что утром 7 декабря 2023 г. в МБОУ „Гимназия № 5“ г. Брянск, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган», — сообщили в прокуратуре Брянской области.

Стрельбу в гимназии открыла 14-летняя ученица. Девушка пронесла в школу отцовское охотничье ружье «Бекас-3», спрятав его в тубусе. В результате стрельбы пострадали пять человек. Одна из раненых школьниц позже скончалась. Стрелявшая покончила с собой. Региональное управление СКР возбудило дело об убийстве (статья 105 УК РФ).