Отца устроившей стрельбу девочки в Брянске обвинили в доведении до самоубийства

Дмитрия Афанаскина, отца школьницы, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии № 5 и потом покончила с собой, обвинили по еще одной статье — о доведении до самоубийства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области.



Афанаскина задержали после того, как его дочь устроила стрельбу в гимназии. Погибли два человека, включая саму девочку, которая покончила с собой, пятеро подростков получили ранения.

Ранее против мужчины возбудили дело по статье ст. 224 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия; до двух лет лишения свободы). Афанаскин утверждал, что не заметил пропажи оружия. Новая статья — 110 УК РФ (ч. «а» ст. 2), по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Сергей Поддубный, директор ООО «ЧОО Агентство Эскалибур», охраняющего гимназию в Брянске, где школьница устроила стрельбу, арестован на два месяца. Об этом сообщает «Коммерсант». Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). По этому же делу задержана замдиректора гимназии Лариса Католикова и арестована Галина Черткова, охранница брянской гимназии № 5.

Утром 7 декабря 14-летняя ученица 8-го класса пришла на занятия в гимназию № 5 в Брянске с оформленным на отца помповым ружьем «Бекас-3», спрятанным в тубус. Через некоторое время после начала второго урока она зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам.

Погибла школьница, сама стрелявшая совершила самоубийство. Еще пятеро детей пострадали. Двоих из них перевели из брянской больницы в московскую.

Прокуратура Брянской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц гимназии № 5. По итогам проверки она сообщила, что на входе в здание школы был убран стационарный металлодетектор.