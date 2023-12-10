В Балтийске горел двухэтажный частный дом (фото)

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожарные и спасатели ликвидировали возгорание в двухэтажном частном доме в Балтийске. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 ночью в воскресенье, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС Калининградской области.



Горела кровля немецкого дома на ул. Романова. В ликвидации возгорания участвовали огнеборцы МЧС России и ведомственной пожарной команды Балтийского флота. Были задействованы 19 человек личного состава и пять единиц техники.

«На этот раз никто из людей не пострадал. Хозяева дома успели вовремя покинуть горящее здание. Огонь уничтожил кровлю и помещения второго этажа», — сообщили в пресс-службе.