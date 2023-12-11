Болельщиков «Балтики» привлекли к ответственности за потасовку во время матча против «Рубина»

Болельщиков «Балтики» привлекли к ответственности за потасовку во время матча против «Рубина»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград, архив
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Калининградских болельщиков, устроивших драку в перерыве встречи 18 тура «Балтика» — «Рубин», арестовали на трое суток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также задержанные болельщики лишены возможности посещать спортивные мероприятия в течение ближайшего года.

Потасовка с участие двух болельщиков «Балтики» произошла в секторе А108 в разгар матча с казанской командой, прошедшего в воскресенье, 10 декабря. Нарушители были оперативно задержаны сотрудниками полиции.

Калининградская «Балтика» уступила казанскому «Рубину» со счётом 0:1.

В конце ноября в Калининграде произошла потасовка болельщиков после матча «Балтики» со «Спартаком».


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