Полиция проводит проверку из-за потасовки во время матча «Балтика» — «Спартак»

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Полиция начала проверку по факту потасовки, которая произошла на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде во время матча между «Балтикой» и «Спартаком». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы областного УМВД Юлию Хрисанову.

По ее словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. «Личности всех, кто принимал в ней (потасовке, — прим. „Нового Калининграда“) участие [установлены] — все они жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было. В настоящее время полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего», — сказала Хрисанова.

В воскресенье в соцсетях появилось видео инцидента. По данным УМВД, конфликт произошел на бытовой почве, никто из участников потасовки серьезно не пострадал.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между калининградским футбольным клубом «Балтика» и московским «Спартаком» прошел в субботу, 25 ноября. Встреча завершилась со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе столичного клуба отличились Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

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