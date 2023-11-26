Полиция проводит проверку из-за потасовки во время матча «Балтика» — «Спартак»

Полиция начала проверку по факту потасовки, которая произошла на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде во время матча между «Балтикой» и «Спартаком». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы областного УМВД Юлию Хрисанову.



По ее словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. «Личности всех, кто принимал в ней (потасовке, — прим. „Нового Калининграда“) участие [установлены] — все они жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было. В настоящее время полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего», — сказала Хрисанова.

В воскресенье в соцсетях появилось видео инцидента. По данным УМВД, конфликт произошел на бытовой почве, никто из участников потасовки серьезно не пострадал.