СК: калининградец избил супругу в присутствии ребенка, мальчику стало плохо

В Калининграде проводится доследственная проверка поступившей в региональное СК информации о противоправных действий в отношении женщины и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в СК, 11 декабря в СМИ появилась информация, что 22 ноября в ходе словесного конфликта 40-летний мужчина несколько раз ударил свою супругу на глазах их общего несовершеннолетнего ребенка. После случившегося мальчику стало плохо, однако отец увез его домой, не дождавшись приезда работников скорой помощи.

В настоящее время следствием выполняется исчерпывающий комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, им способствовавших.