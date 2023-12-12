СК: калининградец избил супругу в присутствии ребенка, мальчику стало плохо

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В Калининграде проводится доследственная проверка поступившей в региональное СК информации о противоправных действий в отношении женщины и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в СК, 11 декабря в СМИ появилась информация, что 22 ноября в ходе словесного конфликта 40-летний мужчина несколько раз ударил свою супругу на глазах их общего несовершеннолетнего ребенка. После случившегося мальчику стало плохо, однако отец увез его домой, не дождавшись приезда работников скорой помощи.

В настоящее время следствием выполняется исчерпывающий комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, им способствовавших.

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