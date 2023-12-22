В ДТП с песковозом 15 декабря погибли медики Черняховской районной больницы

В результате ДТП, случившегося 15 декабря на трассе Калининград — Черняховск, погибли два медика Черняховской центральной районной больницы. Это следует из соболезнований, размещенных на сайте медучреждения.

«Черняховская ЦРБ с прискорбием сообщает, что 15.12.2023 г. в результате ДТП трагически погибли сотрудницы Черняховской ЦРБ Перевозчикова Галина Викторовна и Перевозчикова Ольга Александровна. Администрация и коллектив больницы выражают искренние соболезнования родным и близким покойных», — говорится в сообщении.

Напомним, ДТП, в котором погибли две женщины в возрасте 34 и 64 лет, произошло во второй половине дня в пятницу, 15 декабря. По предварительным данным, грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, оказался на встречной полосе и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате аварии водитель и пассажир «легковушки» скончались на месте. В машине также находился восьмилетний ребенок. По данным полиции, девочка госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».