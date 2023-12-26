Сергей Мельников — о затоплении форта Западного: «Ничего у нас там не разрушается» (фото)

Глава администрации Балтийского округа рассказал, что нет ничего страшного в том, что шторм частично разрушил берегоукрепление в районе форта Западного. Также в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» он заметил, что общественники перегибают палку, рассказывая, что «спасательная станция скоро исчезнет», а «пляж и авандюна повсюду съедается морем».



«Ничего у нас там не разрушается, — заявил Сергей Мельников. — Спасательная станция представляет из себя объект из дерева. Петля одна отвалилась, а станция целая. Это же не капитальное сооружение. На форте Западном ничего не разрушается. После шторма часть габионов, которые там были, разбило. „Балтберегозащита“ выйдет на следующей неделе и посмотрит, когда и в какие сроки она будет восстанавливать».

По словам Мельникова, габионы были установлены для того, чтобы предотвратить подтопление поселка.

«Свою функцию они выполняют. Где надо, будет заменено, — продолжил он. — Вот и все. Это же простые полипропиленовые биг-бэги, засыпанные песком. Берутся новые биг-бэги, с пляжа засыпается песок, и все восстанавливается. Это расходный материал для нестандартных ситуаций.

Что касается спасательной станции, то разбирать ее перед сезоном штормов, по словам Мельникова, не стоило, так как «разобрать ее и собрать стоит дороже, чем вся конструкция».

Ранее очевидцы сообщали, что на Балтийской косе ударом шторма был разрушен вал из биг-бэгов, построенный летом 2022 года и игравший роль берегоукрепления в районе форта Западного.

Годом ранее доцент БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Олег Басс рассказывал «Новому Калининграду», что построенный за 29 млн рублей вал сложно назвать надежным. По его словам, этот участок Балтийской косы могут спасти только такие берегозащитные сооружения, которые строили в этом районе до войны.