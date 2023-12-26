Пассажир столкнувшейся с маршруткой «Ауди» скончался, возбуждено уголовное дело

В Немане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 12 человек, один из которых в итоге скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, 40-летний пассажир столкнувшейся с микроавтобусом легковушки умер спустя полчаса после ДТП. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что 21 декабря в 7 часов 30 минут на 30 километре автодороги «Советск-Гусев» 20-летний водитель «Ауди» на правостороннем закруглении дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении микроавтобусом «Ивеко». В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы водитель, 40-летний пассажир автомобиля «Ауди», впоследствии скончавшийся от полученных травм, и 3 пассажира микроавтобуса в возрасте от 50 до 53 лет. Еще 7 пассажирам «Ивеко» назначено амбулаторное лечение.