Гладков заявил о гибели двух детей при обстреле Белгорода (дополнено)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле центра Белгорода погибли двое детей. Об этом он написал днем в субботу, 30 декабря, в своем Telegram-канале.



«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор», — сообщил Гладков, добавив, что подробности появятся позднее.

Дополнено в 15.15. Как написал позднее Вячеслав Гладков, в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Жителей города призвали спуститься в укрытия.

Как отмечает «Коммерсант», в пятницу, 29 декабря, над Белгородской областью ближе к ночи были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня. Вячеслав Гладков сообщал, что один человек погиб, четверо пострадали, повреждена система водообеспечения в Белгороде.