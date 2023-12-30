Власти: в результате обстрела Белгорода погибли 14 человек, в том числе трое детей

По последним данным, количество погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 14 человек, еще 108 пострадали. Об этом сообщили в МЧС, такие же данные привел в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам и по информации уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, которую приводит «Интерфакс», среди погибших трое детей. Ранены 15 детей, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Как отмечает «Коммерсант», в Белгороде повреждена гражданская инфраструктура, включая региональный дом правительства и медицинский колледж БелГУ. По данным Гладкова, выявлены повреждения в 22 многоквартирных домах, «большом количестве коммерческих объектов, торговых центров, магазинов».
Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил дело по факту обстрела Белгорода силами ВСУ по части 3 статьи 30, статье 105 и статье 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). Россия запросила в связи с произошедшим проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС. Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оно состоится 31 декабря в 00:00 мск.Ранее сообщалось, что в пятницу, 29 декабря, над Белгородской областью ближе к ночи были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня. В ночь на субботу, 30 декабря, как заявили в Минобороны, средства ПВО уничтожили и перехватили 32 беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Накануне ведомство сообщило о 50 групповых и одном массированном ударе по военным объектам на Украине с 23 по 29 декабря.