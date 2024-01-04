Следователи начали проверку после затопления прогулочного судна в Калининграде (фото)

Следователи проводят проверку по факту затопления прогулочного судна «Нева» в Калининграде. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



Как отметили в ведомстве, судно не эксплуатировалось, на борту никого не было. «Ущерб устанавливается. Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС «Новому Калининграду» сообщили , что у причала на улице Ялтинской затонул прогулочный катер «Нева». По предварительным данным МЧС, на борту судна образовалась пробоина.

«По уточненной информации судно притонуло непосредственно у причальной стенки, что не создает помех для судоходства. Разлива нефтепродуктов не наблюдается. В данный момент решается вопрос о поднятии судна и устранению причин течи», — сообщили позднее в Telegram-канале ведомства.