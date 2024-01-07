Вместе с заблокированными в Матросово оказался председатель общественного совета Калининграда (фото)

В Полесском районе вместе с жителями поселков Матросово и Малая Матросовка из-за обрыва тросов понтонного моста отрезанным от большой земли оказался председатель общественного совета Калининграда Альвидас Мулиуолис. Как сам он рассказал на своей персональной странице «ВКонтакте», в этот момент вместе с семьей он отдыхал в гостинице в Полесском районе.



«Поехали отдохнуть с семьёй и друзьями в загородный гостиничный комплекс FishDorf в посёлке Матросово, на канале за Полеском, — написал Милиуолис. — Ночью, 5 января, в связи с погодными условиями оторвало понтонный мост, не выдержал ледохода. Мы и все гости отеля оказались заложниками этой ситуации. Нет возможности выехать домой. Ждём помощи от МЧС и властей».

Уже на следующий день, когда была организована эвакуация, Милиуолис поблагодарил МЧС, губернатора и все службы, принимавшие участие в вывозе людей.

«За ночь была четко подготовлена спасательная операция, — написал он. — Уже утром людей ждали катер на воздушной подушке и все службы по оказанию помощи. Представляю, как все жители будут благодарны, когда у них будет стационарный мост вместо понтонного».