Власти: переправу в Матросово пришлось останавливать из-за льда, сковавшего катер

В воскресенье, 7 января, переправа к оставшемуся без понтонного моста поселку Матросово в Полесском районе была остановлена из-за того, что катер на воздушной подушке оказался скован льдом. Об этом сообщила администрация Полесского округа в комментариях в паблике «Полесск» «ВКонтакте».



«В Головкино так и нет переправы. Подушка (катер на воздушной подушке — прим. „Нового Калининграда“) сломалась. Люди ходят на свой страх пешком по льду. Администрация бездействует. Досок для перехода нет. В Матросово такая же ситуация, люди отрезаны», — отмечается в паблике.

В комментариях местная администрация сообщила, что в Головкино «в связи с ледоходом на реке Немонин и нарушением функционирования понтонного моста ввели режим повышенной готовности». 6 января эвакуировали жителей и туристов из Матросово и Малой Матросовки, всего было переправлено 172 человека, из них 49 детей.

«Но вчера, 7 января, переправу действительно пришлось приостановить — из-за морозов резиновую юбку катера на воздушной подушке сковало льдом. Катер сейчас находится на обслуживании, его отогревают тепловыми пушками на берегу посёлка Головкино. На противоположном берегу, который остался без сообщения, находятся сотрудники МЧС, МВД и медицинские работники, в поселковый магазин доставляются продукты», — заявил представитель администрации. По его информации, «уже доставили второй катер», работу переправы пообещали возобновить в 8 утра понедельника.

«Мост будет восстановлен, когда поменяется течение и опустится лёд, предположительно в течение следующей недели», — также говорится в комментарии, опубликованном в понедельник. Переправлять жителей на катере обещают 4 раза в сутки.

При этом одна из местных жительниц в комментарии к тому же посту отметила, что подобные ЧП происходит ежегодно, а причиной возникшей на этот раз шумихи стало то, что в одном из расположенных в Матросово гостевых комплексов «застряли» туристы.

Понтонный мост на реке Немонин снесло ледоходом в первые дни января. Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщала , что этот мост был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек. Из-за становления льда вести восстановительные работы было невозможно, поэтому в поселках организовали круглосуточные дежурства пожарных расчетов.

Ранее председатель СПК «Рыболовецкий колхоз «имени Матросова» София Корчик через соцсети сообщала, что такой же понтонный мост через Немонин в посёлке Головкино развели из-за сильного ледохода.