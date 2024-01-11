Суд дал пять лет колонии-поселения водителю разорвавшегося от удара на ул. Горького автомобиля

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Приговором Ленинградского районного суда 34-летний житель Калининграда приговорен к отбыванию срока в колонии-поселении, также он на два с половиной года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Об этом сообщает телеграм-канал областного суда.

Суд признал калининградца виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, явка с повинной, наличие на иждивении двоих малолетних детей. Также подсудимый принес извинения семье погибшего, которые они приняли, возместил потерпевшей стороне моральный вред и имущественный ущерб. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Напомним, резонансное ДТП произошло 10 июня 2023 года в 4 часа утра. Водитель был пьян, не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину разорвало на две части и одна из них загорелась. Со слов очевидцев, во время пожара также взрывались находившиеся в багажнике авто фейерверки. 33-летний пассажир через два дня скончался в реанимации БСМП.

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