Алиханов о скандале с задержанием главврача БСМП в нацпарке: правоохранители занимаются

Алиханов о скандале с задержанием главврача БСМП в нацпарке: правоохранители занимаются
Евгений Любивый. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте» в воскресенье прокомментировал скандал с задержанием экс-главы Калининграда, главврача БСМП, действующего депутата горсовета областного центра Евгения Любивого на Куршской косе.

Один из пользователей поинтересовался, привлекут ли к ответственности главврача БСМП «за охоту в заповеднике». «Правоохранители занимаются», — ответил Антон Алиханов на комментарий.

Напомним, о задержании Евгения Любивого на территории пункта пропуска «Куршская коса» сообщили источники. Инцидент произошел 29 декабря, в машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Сам главврач БСМП от комментариев отказался. В администрации нацпарка пообещали прокомментировать информацию позже. 

«Новый Калининград» также направил официальные запросы в региональный Следственный комитет и пограничное управление ФСБ по Калининградской области.

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Скрин со страницы губернатора «ВКонтакте»

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