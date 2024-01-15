Алиханов о скандале с задержанием главврача БСМП в нацпарке: правоохранители занимаются

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте» в воскресенье прокомментировал скандал с задержанием экс-главы Калининграда, главврача БСМП, действующего депутата горсовета областного центра Евгения Любивого на Куршской косе.



Один из пользователей поинтересовался, привлекут ли к ответственности главврача БСМП «за охоту в заповеднике». «Правоохранители занимаются», — ответил Антон Алиханов на комментарий.

Напомним, о задержании Евгения Любивого на территории пункта пропуска «Куршская коса» сообщили источники. Инцидент произошел 29 декабря, в машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Сам главврач БСМП от комментариев отказался. В администрации нацпарка пообещали прокомментировать информацию позже.

«Новый Калининград» также направил официальные запросы в региональный Следственный комитет и пограничное управление ФСБ по Калининградской области.





Скрин со страницы губернатора

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