Из гимназии №40 снова эвакуировали детей и сотрудников

Из гимназии №40 снова эвакуировали детей и сотрудников
Фото очевидца
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В гимназии №40 в Калининграде 17 января около 09:30 эвакуировали детей и сотрудников. В здании сработала пожарная тревога, сообщили очевидцы «Новому Калининграду».

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что в гимназии произошло отключение электроэнергии, из-за скачка напряжения сработала пожарная сигнализация. На место направили два отделения специализированной пожарно-спасательной части и пожарный автоподъемник. «СПСЧ убедились, что возгорания нет, и отбыли», — отметили в МЧС.

На данный момент, утверждают очевидцы, сотрудникам и ученикам разрешили вернуться в здание.

В понедельник, 15 января, в гимназии №40 произошло возгорание с задымлением. По информации МЧС, загорелась мусорная корзина в туалете на втором этаже. Из здания эвакуировали 1600 человек.

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