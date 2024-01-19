В Советске в морозы отключили от газа два многоквартирных дома

В Советске при минусовых температурах отключили от газа два многоквартирных дома, сообщает «Советск-Тильзит ТВ».

По данным телеканала, газ перекрыли, поскольку кто-то из собственников не предоставил доступ в квартиру, а приборы зафиксировали утечку.

«Собственники квартир обязаны допустить „Калининградгазификацию“ для проверки и выполнения работ по техническому обслуживанию. Когда „Калининградгазификация“ выявляет утечку газа, то есть когда они проводят отрисовку трубопроводных систем и не могут попасть в какую-то из квартир для обнаружения места утечки, „Калининградгазификация“ вынуждена отключать полностью подъезд», — пояснил в эфире советник главы администрации Советска по вопросам строительства и ЖКХ Михаил Малыхин.

По его словам, «добросовестные жители, которые заключили договоры и допускают „Калининградгазификацию“ для проверки работоспособности системы, вынуждены не получать ресурс из-за нерадивых собственников, которые либо проигнорировали, либо не допустили, либо не заключили договора» или не поставили в известность соседей и управляющую компанию, что они не проживают в квартире.

Напомним, с 1 января 2024 года Россия перешла на новую систему техобслуживания газового оборудования в жилых домах. Исключительным правом на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. В Калининградской области это «Калининградгазификация». Остальные компании имеют право обслуживать дома по ранее заключенным договорам до конца года.