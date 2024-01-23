Житель Черняховска протащил полицейского за своим автомобилем и попал в ДТП

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31-летний житель Черняховска подозревается в насилии над полицейским. Он подверг его жизнь серьезной опасности, сообщила пресс-служба региональное управление Следственного комитета.

Вечером 12 января этого года в рамках расследования кражи сотрудник МВД приехал к местному жителю, чтобы провести обыск у него дома, проверив на причастность к данному преступлению. Однако к моменту прибытия правоохранителя подозреваемый сидел в своем автомобиле и выходить не собирался. В ответ на требования пройти в дом для проведения обыска мужчина нажал на газ и протащил полицейского, зажатого дверью, несколько метров. Остановился он, только врезавшись в две припаркованные на проезжей части машины.

За преступление, в совершении которого подозревается житель Черняховска, ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В данный момент по делу допрашивают свидетелей и ведут следственные действия. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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