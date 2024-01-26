Состояние сбитых на пешеходном переходе в Калининграде школьниц оценивается как тяжелое

Продолжение: Следователи выясняют причины отключения светофора на переходе, где сбили двух школьниц
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Две шестнадцатилетние девушки, сбитые вечером 24 января на пешеходном переходе в районе ресторана «Атлантика» в Калининграде, находятся в разных больницах. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Одна из пострадавших находится в Областной клинической больнице, вторая — в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Состояние обеих пациенток врачи оценивают как тяжелое», — сообщили в минздраве.

Напомним, поздним вечером 24 января водитель «Ауди» сбил на пешеходном переходе на Ленинском проспекте двух шестнадцатилетних школьниц. Момент ДТП зафиксировали камеры «Безопасного города».

Против водителя автомобиля «Ауди» возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



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