РБК: в Нижнем Новгороде девушку арестовали на 5 суток из-за сережки в цветах радуги

В Нижнем Новгороде девушку арестовали за сережку в форме лягушки в цветах радуги, воспринятую как пропаганду запрещенной символики. Об этом сообщает РБК.

Как уточняет информагентство, сережки сделаны в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. 29 января к девушке подошли люди, потребовав убрать символику и снимая процесс на видео. Видеозапись оказалась в местных пабликах, а девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Против нее завели дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП, данная статья касается пропаганды либо публичной демонстрации атрибутики и символики, пропаганда или демонстрация которых запрещены федеральными законами.

При этом, по словам адвоката задержанной, в суде так и не определили, какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики экстремистской организации он имел. «Никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов. Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным», — уточнил юрист.

Напомним, в ноябре Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Годом ранее был принят закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди российских граждан.