РБК: в Нижнем Новгороде девушку арестовали на 5 суток из-за сережки в цветах радуги

В Нижнем Новгороде девушку арестовали за сережку в форме лягушки в цветах радуги, воспринятую как пропаганду запрещенной символики. Об этом сообщает РБК.

Как уточняет информагентство, сережки сделаны в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. 29 января к девушке подошли люди, потребовав убрать символику и снимая процесс на видео. Видеозапись оказалась в местных пабликах, а девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Против нее завели дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП, данная статья касается пропаганды либо публичной демонстрации атрибутики и символики, пропаганда или демонстрация которых запрещены федеральными законами.

При этом, по словам адвоката задержанной, в суде так и не определили, какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики экстремистской организации он имел. «Никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов. Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным», — уточнил юрист.

Напомним, в ноябре Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Годом ранее был принят закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди российских граждан.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter