«Ситуация с подтоплениями усугубится»: эксперты прогнозируют мокрый снег и дождь

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В первой половине недели Калининградскую область ждёт очередной атлантический циклон со смешанными осадками (мокрый снег/дождь) во вторник и среду. Об этом сообщают эксперты телеграмм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ориентировочно в регионе может выпасть еще порядка 20-35 мм, поэтому, в ближайшее время ситуация с подтоплениями в регионе только усугубится», — прогнозируют синоптики.

Напомним, на прошлой неделе из-за активного таяния снега в реках Калининградской области стал подниматься уровень воды, из-за чего фиксировались подтопления некоторых домохозяйств и общественных территорий. В администрации Калининграда сообщили, что специалисты устраняют подтопления «практически в круглосуточном режиме».

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