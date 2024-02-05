«Оборванные провода и остановка электротранспорта»: последствия шторма в Калининграде (фото)

«Оборванные провода и остановка электротранспорта»: последствия шторма в Калининграде (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде в ночь на понедельник, 5 февраля, шторм повалил несколько крупных деревьев. В результате местами был остановлен электротранспорт и оборваны провода.

Согласно оперативной сводке, предоставленной мэрией Калининграда «Новому Калининграду», напротив Драмтеатра было повалено два дерева, повредивших уличное освещение, а также контактную сеть трамвая № 3 и троллейбуса № 2. Эти же стволы частично перегородили проезжую часть и перекрыли тротуар по стороны стадиона «Балтика».

Кроме того, уличное освещение было повреждено на улице Тельмана, где дерево упавшее на дорогу дерево оборвало провода у дома № 40.

У дома № 36 на улице Димитрова сорвавшаяся с дерева крупная ветка повредила припаркованный у дома автомобиль.

На улице Куйбышева, у дома № 13А, возникла угроза падения дерева на придомовую территорию. Похожая проблема — у дома № 17 на улице Лейтенанта Яналова и у дома № 90 на улице Маршала Борзова (в этом случае дерево грозит упасть на тротуар). Также дерево упало у дома № 75А на улице Курортной.

Кроме того, штормовой ветер сорвал несколько рекламных баннеров. В сводке отмечен баннер на улице Баранова, но, по словам очевидцев, еще два баннера оторвало на проспекте Мира (один из них — у входа в зоопарк).

Ранее синоптики сообщали, что сильный ветер сохранится на территории региона вплоть до понедельника.



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