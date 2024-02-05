В Калининградской области поезд сбил лосиху

В воскресенье, 4 февраля, на 101 километре перегона «Калининград — Советск» дизель-поезд сбил лосиху. Животное погибло на месте, сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.



Транспортные полицейские осмотрели место происшествия и опросили работников железной дороги. Установлено, что лосиха выбежала на железнодорожные пути перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Информация по факту гибели животного передана в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

В середине января на перегоне «Богатово — Залесье» дизель-поезд сообщением «Советск -Полесск» сбил лося. Животное также погибло на месте.