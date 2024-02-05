В Калининградской области поезд сбил лосиху

Все новости по теме: КЖД

В воскресенье, 4 февраля, на 101 километре перегона «Калининград — Советск» дизель-поезд сбил лосиху. Животное погибло на месте, сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские осмотрели место происшествия и опросили работников железной дороги. Установлено, что лосиха выбежала на железнодорожные пути перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Информация по факту гибели животного передана в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

В середине января на перегоне «Богатово — Залесье» дизель-поезд сообщением «Советск -Полесск» сбил лося. Животное также погибло на месте.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter