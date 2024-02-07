После дебоша в «Кристалл Хаусе» ФТС сообщила об увольнении генерала

Начальник главного управления тылового обеспечения ФТС России генерал-лейтенант Олег Завгородний уволен из Федеральной таможенной службы. Он написал заявление об уходе по собственному желанию во вторник, 6 февраля. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе ФТС. С сайта ведомства в среду, 7 февраля, пропали сведения о начальнике главного управления тылового обеспечения.



Редакция «Нового Калининграда» направляла в ФТС запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о причастности Олега Завгороднего и еще одного высокопоставленного представителя ведомства к дебошу в отеле «Кристалл Хаус» на Нижнем озере в Калининграде, а также сообщить, проводится ли по этому факту служебная проверка. На эти вопросы в пресс-службе ФТС на момент подготовки публикации не ответили.

В понедельник, 5 февраля, в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о том, что в Калининграде устроили дебош предположительно два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы. Инцидент, частично зафиксированный на видео, произошел в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус» на Нижнем озере.

Как сообщала Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, Олег Завгородний поскандалил с охранниками и напал на сотрудника отеля. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, он был доставлен в отделение полиции. В правоохранительных органах инцидент не прокомментировали.