Скандал вокруг таможни: что известно о дебоше в отеле «Кристалл Хаус»

Накануне в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о том, что в Калининграде якобы устроили дебош два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы. Инцидент, частично зафиксированный на видео, произошел в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус» на Нижнем озере. «Новый Калининград» собрал всё, что известно об этой истории.



Вечером 5 февраля в соцсетях и мессенджерах начали распространяться видео, сопровождавшиеся историей о командировке сотрудников ФТС в Калининград. Таможенники остановились в отеле «Кристалл Хаус» на улице Сергеева, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Дебош произошел вечером 2 февраля. По данным, которые приводит СМИ, один из высокопоставленных представителей ФТС поскандалил с охранниками и напал на сотрудника отеля.

«В результате работникам гостиницы пришлось обратиться в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые надели на начальника тыла ФТС РФ наручники и доставили в отделение полиции», — приводит подробности Газета.Ru. На одной из видеозаписей запечатлен мужчина, который лежит на полу, ругается матом и отбивается ногами от сотрудников в форме Росгвардии.

В правоохранительных органах ситуацию пока не прокомментировали. «Нет информации», — заявили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного УМВД. В региональном управлении СКР сообщили, что не располагают сведениями о случившемся в отеле «Кристалл Хаус». «Инцидент, о котором вы пишете, мы не комментируем», — ответили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного управления Росгвардии. В самой гостинице заявили Газете.Ru, что «не могут подтвердить» информацию.

Во вторник, 6 февраля, в СМИ появились комментарии Кремля и первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о ситуации с сотрудниками ФТС, якобы устроившими дебош в Калининграде. «Нет, мы не располагаем такой информацией», — приводит его слова ТАСС. «Это, наверное, больше ведомственный вопрос», — сказал Песков.

Николай Арефьев в достоверности информации об инциденте не усомнился и призвал в комментарии News.ru привлечь его участников к ответственности. «Такие действия должны быть наказуемы. Погоны с них необходимо снять, разжаловать до рядовых и больше не допускать ни до какой государственной службы. По-другому с такими личностями просто нельзя. Также нужно расследовать, откуда у них такие деньги. Я сомневаюсь, что у таможенников такие оклады, которые позволяют останавливаться в таких отелях, сидеть в ресторане», — сказал депутат Госдумы.

В Федеральной таможенной службе на публикации в сети пока не отреагировали. «Новый Калининград» направил в ведомство запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о причастности высокопоставленных сотрудников ведомства к дебошу и их задержании. В областной таможне ситуацию не комментируют.