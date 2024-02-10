В субботу, 10 февраля, на улице Пионерской в Светлом произошел пожар в здании бывшего рыбоконсервного комбината. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.



По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 11:16. На место направлены четыре отделения пожарной охраны и пять спецавтомобилей.

«В здании горят паллеты, отходы, утеплитель стен. К настоящему моменту пожарным удалось добиться локализации пламени на площади около 70 квадратных метров», — говорится в сообщении.