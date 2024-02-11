В центре Зеленоградска на «зебре» сбили 10-летнего самокатера (фото)

В центре Зеленоградска в воскресенье, 11 февраля, произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, школьника в 10 часов 45 минут сбил легковой автомобиль на пешеходном переходе, когда тот пересекал проезжую часть на самокате.



«По предварительной информации на ул. Ленина Зеленоградска, водитель, управляя легковым автомобилем, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на 10-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть на самокате, слева направо относительно движения автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Школьник направлен в детскую областную больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.