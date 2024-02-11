В Заостровье штормом разбило спуск к морю, отремонтированный весной 2022 года (фото)

В Заостровье во время февральских штормов снова разбило часть лестничного спуска на пляж в районе дома-интерната для престарелых «Сосновая усадьба». Как сообщают очевидцы, волнами выбило некоторые ступени нижнего пролета.
«Вниз спуститься практически невозможно, там довольно высоко», — рассказал «Новому Калининграду» очевидец.
Ранее в «Балтберегозащите» отмечали, что «штормовым волнением были частично повреждены» лестничные спуски не только в Заостровье, но и в Пионерском.Напомним, что нижнюю часть лестницы в Заостровье сносило штормом в январе 2022 года. Тогда вода затопила практически весь пляж. После этого спуск закрыли и начали восстанавливать конструкцию. Ремонт был завершен к маю 2022 года.