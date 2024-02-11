В Заостровье штормом разбило спуск к морю, отремонтированный весной 2022 года (фото)

В Заостровье во время февральских штормов снова разбило часть лестничного спуска на пляж в районе дома-интерната для престарелых «Сосновая усадьба». Как сообщают очевидцы, волнами выбило некоторые ступени нижнего пролета.



«Вниз спуститься практически невозможно, там довольно высоко», — рассказал «Новому Калининграду» очевидец.

Фото предоставлено очевидцем

Ранее в «Балтберегозащите» отмечали, что «штормовым волнением были частично повреждены» лестничные спуски не только в Заостровье, но и в Пионерском.