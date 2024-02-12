Калининградец пытался провезти более 70 кг запчастей из Литвы без декларации (фото)

В МАПП Чернышевское таможенники обнаружили у жителя Калининградской области автомобильные запчасти, которые тот пытался провезти на территорию региона без декларирования. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Калининградец прибыл на легковом «Фольксвагене» со стороны Литвы и не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию. При этом во время осмотра авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса у таможенников появилось подозрение, что в багажнике находится незадекларированный товар. При таможенном досмотре сотрудники поста изъяли из транспортного средства 17 передних автомобильных фар, три стойки стабилизатора и два топливных насоса. Общий вес запчастей превысил 70 кг.

Товар был изъят, а в отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования.