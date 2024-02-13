УФСБ: на границе с Литвой задержали пензенца, ехавшего воевать на стороне Украины (видео)

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В Калининградской области задержали жителя Пензенской области, который пытался выехать в Литву, чтобы в дальнейшем воевать на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий установлено, что 20-летний подозреваемый связался с представителями украинских националистических террористических организаций, для вступления в которые ему необходимо было выехать на территорию Украины. При попытке пересечения госграницы Российской Федерации и Литовской Республики злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности. При себе у молодого человека обнаружили деньги, документы и мобильный телефон, свидетельствующие о его преступных намерениях.

По указанному факту следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины совершения преступления.

Видео пресс-службы регионального УФСБ

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