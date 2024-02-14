В Черняховске совершавший обгон водитель сбил на переходе ребенка и взрослого

В Черняховске в среду, 14 февраля, произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

По предварительным данным, примерно в 07 часов 30 минут на улице Ленинградской 68-летний водитель «Ауди», совершая обгон на нерегулируемом переходе, не уступил дорогу пешеходам и совершил на них наезд. В результате ДТП 11-летний и 51-летний пешеходы получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города Калининграда. По данному факту поводится проверка.