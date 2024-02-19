В Славском районе опекуна обвиняют в жестоком обращении с 9-летней девочкой

36-летнюю жительницу посёлка Гастеллово Славского района обвиняют в жестоком обращении с малолетним ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.



Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что с августа 2023 года по конец января 2024 женщина-опекун ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию и содержанию 9-летней девочки.

«Злоумышленница неоднократно заставляла ребёнка выполнять физические упражнения, несоизмеримые с её возрастом и развитием, до полного изнеможения. Также она лишь раз в день кормила малолетнюю, постоянно избивала и оскорбляла свою подопечную. Более того, мучительница, используя своё физическое превосходство, с помощью ложки заталкивала в рот девочки её же рвотные массы. При этом все свои незаконные действия женщина записывала на камеру телефона, сопровождая съёмку насмешками в адрес девочки», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении опекуна возбуждено по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Сотрудники ПДН изъяли ребенка из семьи и поместили в медицинское учреждение. Расследование продолжается.