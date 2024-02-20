Уголовное дело о жестоком обращении опекуна с 9-летним ребенком передано СК

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Уголовное дело, возбужденное в отношении опекуна из Славского района, которую обвиняют в жестоком обращении с 9-летним ребенком, передано в региональное управление СК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы поселка Гастеллово Славского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По данным следствия, в период с августа 2023 года по конец января 2024-го подозреваемая, являясь опекуном 9-летней девочки, неоднократно заставляла ребенка выполнять изнурительные физические упражнения, ограничивала ее в питании, подвергала унижению, избиениям и оскорблениям, записывая свои действия на камеру телефона.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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