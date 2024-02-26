Прокуратура: 11-летний ребенок получил травмы в заброшенной усадьбе Парненен

По иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, получившего травмы в заброшенном здании старинной усадьбы в Гвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, сын которой пострадал в «заброшке». Инцидент случился в июне прошлого года в поселке Красный Яр. 11-летний мальчик, находясь в полуразрушенной усадьбе Парненен, наступил на основание под оконным проемом, и под его ногой провалился кирпич. В результате ребенок упал с высоты второго этажа на бетонную поверхность и получил перелом руки и другие травмы.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с собственника здания компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу законного представителя ребенка взыскано 100 тыс. рублей. Кроме того, на рассмотрении в суде находится исковое заявление прокурора о возложении обязанности на собственника здания принять меры по консервации объекта.

Напомним, в послевоенные годы в усадебном доме размещалась школа, с 1990-х годов — магазин, библиотека и почта. С 2015 года здание, признанное в марте 2007 года объектом культурного наследия регионального значения, заброшено и разрушается.