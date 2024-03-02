В результате падения беспилотника на дом в Петербурге пострадали шесть человек

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В результате падения беспилотника на жилой дом в Санкт-Петербурге пострадали 6 человек, одному из которых потребовалась госпитализация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

«За помощью к специалистам обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков», — отметили в ведомстве, уточнив, что на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных. Эвакуированные жильцы размещены в ближайшем детском саду, их обеспечили питанием и горячим чаем, с ними работают психологи.

Напомним, в субботу утром стало известно о падении беспилотника на жилой дом № 161 на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. У двух жилых домов повреждены балконы, эвакуированы около 100 человек. Целью беспилотника могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке города, до которой от места падения менее 1 км.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter