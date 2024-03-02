В результате падения беспилотника на дом в Петербурге пострадали шесть человек

В результате падения беспилотника на жилой дом в Санкт-Петербурге пострадали 6 человек, одному из которых потребовалась госпитализация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

«За помощью к специалистам обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков», — отметили в ведомстве, уточнив, что на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных. Эвакуированные жильцы размещены в ближайшем детском саду, их обеспечили питанием и горячим чаем, с ними работают психологи.

Напомним, в субботу утром стало известно о падении беспилотника на жилой дом № 161 на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. У двух жилых домов повреждены балконы, эвакуированы около 100 человек. Целью беспилотника могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке города, до которой от места падения менее 1 км.