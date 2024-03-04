Житель Балтийска обнаружил за гаражом тайник с оружием и боеприпасами (фото)

Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии извлекли из тайника в гаражном обществе на ул. Гвардейский бульвар в Балтийске взрывоопасные предметы, найденные, по предварительной информации, новым хозяином гаража. О находке мужчина сообщил в дежурную часть ОМВД России «Балтийский».



Сотрудники группы разминирования ОМОН «Град» управления Росгвардии по Калининградской области, выполнив обследование, установили, что в тайнике находились обрез одноствольного ружья, пистолет Макарова, пистолет иностранного производства, модель которого пока не установлена, револьвер, ручные гранаты, реактивные сигнальные патроны, электродетонаторы, зажигательные трубки, огнепроводный шнур, а также более 600 патронов различного калибра к стрелковому оружию.

Предварительно установлено, что схрон обнаружил житель Балтийска «при выполнении хозяйственных работ».

Вооружение и боеприпасы росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к созданию тайника, сообщили в УМВД России по Калининградской области.

Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), о незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия, его основных частей (ч. 1 ст. 223 УК РФ), а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).