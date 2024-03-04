В Багратионовском округе задержаны охотники с убитым лебедем (фото)





За первые дни марта, которые совпали с открытием весенней охоты на пернатую дичь, государственные охотничьи инспекторы провели 31 рейд, выявили и пресекли 19 нарушений правил охоты. Об этом сообщает телеграм-канал регионального минприроды.

Установлены факты незаконной добычи 3 гусей, 1 лебедя, 6 лысух и 14 самок уток. При этом утки были добыты вне сроков охоты и с применением запрещенных методов — электронных манков. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 45000 рублей.

Так, два жителя Гусевского района приехали на поле и отстреляли трех гусей, хотя имели разрешения лишь на добычу волка. В Багратионовском районе были пойманы с поличным охотники, в автомобиле которых были обнаружены отстрелянные лысухи, самки уток и лебедь. Даже на добытых селезней не было разрешительных документов.

По всем случаям оружие, боеприпасы и приборы изъяты и переданы в полицию. Помимо выплаты ущерба злоумышленники лишатся охотничьих билетов.