На заведующую отделением городской больницы возбудили дело за взятку

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На заведующую амбулаторно-поликлиническим отделением городской больницы возбудили дело за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Установлено, что 62-летняя завотделением в период с января 2018 года по апрель 2023 года получила взятку от администратора регистратуры в размере более 1,1 млн рублей. За это подозреваемая оказывала последней «общее покровительство по службе». 47-летняя администратор регулярно передавала или переводила деньги в размере от 10 тысяч рублей до 35 тысяч рублей (сумму ежемесячной премии).

Заведующая задержана. Следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается.

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