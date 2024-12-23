Прокуратура: замглавврача БСМП обвиняют во взятках на 2,6 млн

Заместителя главного врача по поликлинической работе калининградской «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи» обвиняют в получении взяток на сумму свыше 2,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, заместитель главного врача больницы потребовала от двух подчиненных передавать ей часть ежемесячной премии за общее покровительство. В случае отказа обещала лишать их надбавок и премий. Кроме того, через посредника она получала взятки за медицинские книжки для моряков без фактического прохождения комиссии. В результате с июля 2018 по март 2023 года женщина незаконно получила более 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взяток через посредника за незаконные действия), п. «б» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток с вымогательством, в том числе в особо крупном размере) направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении посредника ранее вынесен обвинительный приговор, добавили в пресс-службе.

О том, что заместителя главврача БСМП обвиняют во взятках, стало известно в марте 2024 года. На тот момент было установлено, что 62-летняя завотделением в период с января 2018 года по апрель 2023 года получила взятку от администратора регистратуры в размере более 1,1 млн рублей. За это подозреваемая оказывала последней «общее покровительство по службе». 47-летняя администратор регулярно передавала или переводила деньги в размере от 10 до 35 тысяч рублей (сумму ежемесячной премии).