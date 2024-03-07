Осужденную за взятки таможенного инспектора уволили из-за утраты доверия

Все новости по теме: Коррупция

В Калининграде главного государственного таможенного инспектора отдела Калининградского таможенного поста уволили в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, сотрудник таможни получала деньги для ускоренного оформления деклараций на товары и их беспрепятственный выпуск.

Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела Калининградская транспортная прокуратура. Проверяющие установили, что в 2019 и 2020 годах главный таможенный инспектор получила от участников внешнеэкономической деятельности 670 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление руководителю таможенного органа. По результатам его рассмотрения инспектор уволена в связи с утратой доверия.

Как отметили в пресс-службе, ранее за совершенные преступления суд признал женщину виновной по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Она приговорена к 9 годам лишения свободы с лишением права 5 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter