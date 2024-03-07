Осужденную за взятки таможенного инспектора уволили из-за утраты доверия

В Калининграде главного государственного таможенного инспектора отдела Калининградского таможенного поста уволили в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, сотрудник таможни получала деньги для ускоренного оформления деклараций на товары и их беспрепятственный выпуск.



Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела Калининградская транспортная прокуратура. Проверяющие установили, что в 2019 и 2020 годах главный таможенный инспектор получила от участников внешнеэкономической деятельности 670 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление руководителю таможенного органа. По результатам его рассмотрения инспектор уволена в связи с утратой доверия.

Как отметили в пресс-службе, ранее за совершенные преступления суд признал женщину виновной по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Она приговорена к 9 годам лишения свободы с лишением права 5 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.