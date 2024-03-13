Рязанский нефтезавод атаковали беспилотники — губернатор сообщил о возгорании

Рязанский нефтезавод атаковали беспилотники. О происшествии в 7:16 сообщил в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА, — заявил глава региона. — В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы».Отметим, что днем ранее атаке беспилотника подвергся Нижегородский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Кстовском районе, что привело к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое. В Минэнерго и «Лукойле» комментировать ситуацию не стали.