Рязанский нефтезавод атаковали беспилотники — губернатор сообщил о возгорании

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Рязанский нефтезавод атаковали беспилотники. О происшествии в 7:16 сообщил в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА, — заявил глава региона. — В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы».

Отметим, что днем ранее атаке беспилотника подвергся Нижегородский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Кстовском районе, что привело к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое. В Минэнерго и «Лукойле» комментировать ситуацию не стали.

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