Стали известны подробности задержания пенсионерки с зелёнкой Калининграде (видео)

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Мошенники обманом пытались заставить 65-летнюю калининградку пронести на избирательный участок емкость с зеленкой и вылить жидкость в урну с бюллетенями. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в силовых структурах.

Напомним, накануне облизбирком рассказал, что на избирательном участке в Калининграде пресекли порчу урны. Инцидент произошел во дворе школы № 19 на улице Менделеева, где работают участки № 338, 339 и 340. Предотвратить его удалось «благодаря бдительным гражданам».

Как уточнил источник, 65-летняя женщина была задержана на подходе к участку: «Заметили ее еще перед входом, она постоянно разговаривала по телефону, и один из избирателей сообщил охранникам, что пенсионерка ведет себя подозрительно и у нее при себе какая-то бутылка. Ее встретили на улице, попросили показать сумку, она показала, в итоге в бутылке оказалась зеленка. Женщина рассказала, что ей по телефону позвонили „из Банка России“ и сообщили, что в урну с бюллетенями на ее участке ранее были сделаны вбросы, и поэтому нужно залить их зеленкой. Женщине сказали, что таким образом она „поможет поймать коррупционера“».

Как добавил источник, в субботу женщину отпустили после выяснения всех обстоятельств. В воскресенье калининградка пришла на участок и «спокойно проголосовала».


Видео предоставлено источником

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