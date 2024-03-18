«Они подсохли»: залитые зеленкой бюллетени из Зеленоградска учли при подсчете

Залитые зеленкой бюллетени из Зеленоградска (инцидент произошел 16 марта на избирательном участке № 151 на улице Октябрьской) учли при подсчете голосов. Об этом во время пресс-конференции утром 18 марта сообщила председатель регионального избиркома Инесса Винярская.



«Мы оперативно эту урну опечатали, она была отставлена в сторону и не принимала участия в голосовании избирателей, — сообщила Винярская. — Мы ее вскрыли в 20:00 в воскресенье и, как я и говорила, мы проверили все бюллетени, которые там находились. Все они, если можно применить такое слово, подсохли за полтора дня, позволили нам работать с ними, увидеть галочки за кандидатов, распределение голосов. Мы эти бюллетени учли в присутствии наблюдателей. Далее мы передали их в следственный комитет, поскольку следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Дальше будет работа следственных органов».

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на избирательном участке в Зеленоградске. По данным следствия, 16 марта 64-летняя женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке № 151 на ул. Октябрьской.