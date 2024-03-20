Власти сообщили подробности о пострадавших с траулера «Капитан Лобанов»

Власти сообщили подробности о состоянии пострадавших при пожаре на калининградском траулере «Капитан Лобанов». По словам начальника пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, в больницах сегодня находятся трое.



«По состоянию на сегодняшний день в больницах остаются трое пострадавших: один в ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии, двое других — в Пионерском, их состояние медики оценивают уже как удовлетворительное», — пояснил Лысков.

Пожар «в результате внештатной ситуации» на траулере произошел во вторник, 19 марта. По данным источника Telegram-канала 112, траулер едва не затонул в Балтике недалеко от города Пионерский. Утверждалось, что один человек погиб, еще двое пропали без вести.