В Калининграде бизнесмена обвиняют в организации поджога авто госслужащего

В Калининграде индивидуальный предприниматель и двое мигрантов предстанут перед судом по обвинению в поджоге автомобиля сотрудника территориального управления Росимущества. Уголовного дело в отношении 63-летнего индивидуального предпринимателя, 27-летнего и 21-летнего граждан иностранного государства возбуждено ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2019 году бизнесмен заключил с территориальным управлением Росимущества договор аренды форта № 9 «Дона» для размещения торгово-складских и производственных помещений. С 2020 года мужчина перестал вносить арендную плату, поэтому ведомством было подано в суд исковое заявление о взыскании долга и расторжения договора аренды. При этом Росимущество в суде представлял начальник правового отдела данной организации.

На почве неприязни к госслужащему обвиняемый предложил двум мигрантам за 100 тыс. рублей совершить поджог личного автомобиля мужчины. В конце октября 2023 года злоумышленники поместили под крыло личного автомобиля потерпевшего пластиковую бутылку с бензином, подожгли ее, после чего с места преступления скрылись. Возгорание оперативно ликвидировали очевидцы и сам потерпевший. Потерпевшему причинен материальный ущерб в сумме 577,2 тыс. рублей.

На стадии предварительного следствия в отношении 63-летнего обвиняемого изначально избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, измененная впоследствии на домашний арест. Двое других обвиняемых заключены под стражу. Все трое фигурантов вину в преступлении признали в полном объеме.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, получены заключения криминалистических судебных экспертиз. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.