Траулер «Капитан Лобанов» отбуксировали после пожара в порт Балтийск

Рыболовецкий траулер «Капитан Лобанов», на котором накануне произошел пожар, отбуксировали в порт Балтийск. Об этом «Новому Калининграду» сообщил в среду, 20 марта, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. По его словам, судно ошвартовано у одного из причалов.



Пожар «в результате внештатной ситуации» на траулере произошел во вторник, 19 марта. По данным источника Telegram-канала 112, судно частично затонуло в Балтике недалеко от города Пионерский. По данным региональных властей, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Как сообщили в областном правительстве, по состоянию на утро 20 марта в больницах остаются трое пострадавших: один — в ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии, двое других — в Пионерском, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Это не первый инцидент с траулером «Капитан Лобанов». В июле 2021 года у берега Светлого при постановке на слип для ремонта малых судов межколхозной производственной базы малый траулер опрокинулся на борт и частично затонул. В районе аварии было обнаружено загрязнение морской акватории.