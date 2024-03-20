Дело «светлогорского стрелка», обвиняемого в убийстве риелтора, передано в суд

64-летний житель Светлогорска предстанет перед судом по обвинению в убийстве директора агентства недвижимости и покушении на убийство его знакомого. Следственными органами регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 3 апреля 2023 года, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в агентство недвижимости в Светлогорске с целью убийства 60-летнего директора агентства. К риелтору злоумышленник испытывал неприязнь, поскольку тот заключил невыгодную для бывшей супруги обвиняемого сделку по продаже доли квартиры. В этот момент в помещении находился 58-летний знакомый директора агентства. Обвиняемый из пистолета, приобретенного им незаконно в 2018 году, произвел в риелтора и его знакомого не менее двух выстрелов.

Оба потерпевших смогли выбежать на улицу и обратиться за помощью. Вечером 6 апреля 2023 года, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, директор агентства недвижимости умер в больнице. Его знакомому в результате действий обвиняемого причинен легкий вред здоровью.

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На стадии предварительного следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу следователями регионального управления СКР собрана убедительная доказательная база, полностью изобличающая его в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.