В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие (обновляется)

СМИ сообщают о стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Красногорске, где должен был начаться концерт группы «Пикник». Есть погибшие и раненые.

«По неподтвержденным данным, в зале раздались звуки стрельбы, после чего люди стали покидать помещение», — пишет «Коммерсант». Как сообщила информагентству очевидец происшествия, стрельба раздалась возле людей. Звуки были слышны даже на улице, когда люди выбежали из здания.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что из зала эвакуировали людей, также есть информация о взрыве и пожаре в здании. В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля, сообщает «Интерфакс». «Нападавшие на входе в здание во время концерта, предположительно, открыли стрельбу из автоматического оружия, затем в здании начался пожар», — рассказал источник в экстренных службах. К концертному залу направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.

РИА Новости со ссылкой на корреспондента сообщает, что стрельбу открыли три неизвестных человека в камуфляже, есть раненые и погибшие. Позже в оперативных службах журналистам уточнили, что «группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе».

После появления сообщений о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле» пользователи сервиса Telegram сообщили о сбоях в его работе.



СКР возбудил уголовное дело о теракте по факту вооруженного нападения на концертный зал в Подмосковье.

В результате теракта, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали более 100. Большинство пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

