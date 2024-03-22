В Калининградской области объявлен траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

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В Калининградской области объявлен траур в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков со ссылкой на решение главы региона.

«Вследствие трагических событий в Московской области отменить в регионе до понедельника 25.03.24 все спортивные, культурные и массовые мероприятия. Просим с пониманием отнестись к данной мере. Также в регионе вводится траур по жертвам теракта в течение ближайших двух дней», — процитировал Лысков распоряжение Антона Алиханова.

Ранее губернатор области в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, в пятницу вечером произошло вооруженное нападение на концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, где должен был состояться концерт группы «Пикник». В здании также произошло как минимум два взрыва. По предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали более 100. СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). 


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